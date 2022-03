Avião com mais de 130 passageiros a bordo cai na China

Um avião da companhia China Eastern Airlines, voo MU5735, que transportava 132 passageiros sofreu um acidente, na manhã desta 2ª feira (21.mar), e caiu em Tengxian, na cidade de Whuzhou, uma região montanhosa do sul do país. Segundo informações da TV estatal CAAC, o Boeing 737 saiu de Kumming com destino para Guangzhou.

Uma equipe de resgate com 538 profissionais foi enviada à região da queda. 23 caminhões dos Bombeiros e 117 profissionais de resgate também foram enviados no momento da queda,

Até o momento, o número de vítimas e sobreviventes ainda é desconhecido. A causa do acidente será investigada pelas autoridades locais.

Fonte: SBT News