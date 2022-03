Queda teria sido amortecida por um aparelho de ar condicionado eisso foi fundamental para que a criança se salvasse.

Um menino sobreviveu após cair do sexto andar de um prédio em Balneário Camboriú (SC). A queda de uma altura de quase 15 metros teria sido amortecida por um aparelho de ar condicionado e isso foi fundamental para que a criança se salvasse. O garoto sofreu um rompimento do baço e uma fratura no antebraço. Está em observação, mas não corre risco de morte.

Com informações R7