Na tarde desta quinta-feira, dia 24, um veículo Voyage placas de Belo Horizonte, saiu da pista e capotou na SC-114 no município de Painel.



De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Painel, o acidente foi no Km 257, e somente o motorista estava no interior do carro, qual nada sofreu. Já o carro ficou bem danificado.



Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária