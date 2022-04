Ônibus escolar cai em linha de trem e locomotiva freia com emergência

Um ônibus escolar caiu em cima de uma linha de trem e a locomotiva precisou fazer uma parada de emergência na manhã desse sábado (2/4) em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h30 para atender a ocorrência na Rua Edmundo Koch Nereu Ramos. Quando os socorristas chegaram ao local, o condutor do microônibus contou que seguia pela via quando, ao tentar desviar de outro carro que vinha no sentido contrário, acabou tombando em cima da linha férrea.

Com informações Metropolitana