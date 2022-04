Está escolhida a realeza da 32ª Festa Nacional do Pinhão; conheça

Após uma disputa acirrada, a candidata Raíssa Freitas Wiggers entrou para um seleto grupo de mulheres lageanas na noite desta quinta-feira, 7, ao se tornar rainha da Festa Nacional do Pinhão que em 2022 chega a sua 32ª edição. As candidatas Natalia Heineck e Carolina de Lima se tornaram 1ª e 2ª princesas, respectivamente.

A escolha do novo trio de realezas do maior evento cultural e gastronômico do Sul do Brasil ocorreu na noite desta quinta-feira, 7, no Mercado Público de Lages que ficou completamente lotado, com cerca de 500 pessoas, entre convidados das 22 candidatas que disputavam o título, assim como da imprensa, membros da organização do concurso e a comunidade em geral, respeitando o limite máximo de capacidade do local determinado pelo Corpo de Bombeiros.

Após o emocionante desfile de despedida da realeza da 31ª edição da Festa Nacional do Pinhão e da homenagem a Amauri, as dez candidatas foram chamadas ao palco novamente e foram anunciadas Carolina como a segunda princesa, na sequência a Natália Heineck como primeira princesa e finalmente o tão aguardado momento, Raíssa sendo nomeada e coroada a nova rainha da Festa do Pinhão 2022.