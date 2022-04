Um ataque de touro na tarde dessa quarta-feira (13/4) matou um agricultor de 59 anos em Apiúna, no Médio Vale do Itajaí. A vítima é Ciroldo Paul, um conhecido comerciante de verduras na cidade e morador do bairro Baguaçu.

O óbito foi confirmado por amigos a familiares em uma publicações de luto nas redes sociais. Ciroldo estava na propriedade fazendo trabalhos de rotina quando teria sido surpreendido pelo bicho.

Com informações: Metrópole