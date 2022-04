Batalhão da PM e transportadora são atacados em Guarapuava

Moradores de Guarapuava, no interior do Paraná, amanheceram sob terror após criminosos fortemente armados atacarem uma transportadora de valores e o 16º Batalhão da Polícia Militar na noite de domingo (17.abr), por volta das 22h.

O bando disparou contra policiais e atearam fogo em veículos para impedir a saída dos PMs. Pelo menos dois automóveis foram abandonados pelos assaltantes. Blindados do Exército foram vistos circulando na cidade e dois policiais ficaram feridos no confronto, internados em estado grave. O policiamento de cidades próximas foi enviado como reforço.

Vídeos registrados pela população revelam parte do ataque, com reféns sendo usados como escudo humano e o tiroteio durante o confronto. Três pessoas ficaram feridas, sem gravidade, de acordo com a Prefeitura. O número de criminosos envolvidos no mega assalto ainda não foi confirmado, bem como se valores foram roubados da transportadora, de caixas eletrônicos ou agências bancárias. Os bandidos fugiram para cidades vizinhas, sentido norte do estado.

O ataque remete a ações criminosas registradas em Criciúma (SC) e Araçatuba (SP), com grupos invadindo cidades pequenas ou médias a bordo de veículos e armamento pesado.

