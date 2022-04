Arthur Aguiar vence o ‘BBB 22’ com 68% dos votos

O resultado que já era esperado se confirmou: Arthur Aguiar é o campeão do “Big Brother Brasil 22”. O ator e cantor levou o prêmio de R$ 1,5 milhão com 68,96% dos votos, além de um carro. Ao saber do resultado, agradeceu à mulher, Maíra Cardi, e a seus pontinhos de luz (a “padaria”, como sua torcida passou a se chamar aqui fora).

Paulo André, o PA, ficou em segundo lugar, com 29,91% dos votos, e ganhou o prêmio de R$ 150 mil. Douglas Silva, terceiro lugar com 1,13%, ficou com o prêmio de R$ 50 mil.

Arthur Aguiar é ator e cantor e ficou famoso por seus papéis em “Rebelde” (2011) e “Malhação: sonhos” (2014). Fez participações em outras produções da Globo, como “Cama de gato” (2009) e “Tempos modernos” (2010). Mais recentemente, fez a série “Segunda chamada” (2019), na qual atuou com Linn da Quebrada, que também esteve no “BBB 22”.

Carioca, ele tem 33 anos, é casado com a também ex-BBB Maíra Cardi e pai da pequena Sophia, de 3 anos. Arthur foi nadador profissional, chegou a ser campeão brasileiro nos 200m borboleta.