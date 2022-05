Diocese de Lages comunica o falecimento do Padre Ildo Ghizoni

Boa tarde a todos os irmãos, irmãs, amigos, FIÉIS cristãos e povo em geral.

Com profundo pesar a Diocese de Lages e familiares do Revmo. Padre Ildo Ghizoni, COMUNICAMOS SEU FALECIMENTO aproximadamente às 14h45 deste dia 11 de maio de 2022 no hospital Nossa Senhora dos Prazeres de Lages.

Eu, o Padre Hermes e familiares do Padre Ildo fomos chamados ao Hospital quando a Equipe Médica nos fez o comunicado de seu óbito.

Diante de expressa e explícita vontade manifestada pelo Padre Ildo, ele queria ser doador de possíveis órgãos, se assim fosse possível.

ESTE DESEJO SERÁ REALIZADO, porque segundo a Equipe Médica, há SIM, órgãos em possibilidade de doação, desejo acolhido e consentido pela família.

Diante disso, pedimos escusas por AINDA não podermos adiantar NADA sobre o horário da liberação de seu corpo e velório, que será na Catedral de Lages, com missa de corpo presente seguida de sepultamento.

Possivelmente poderemos informar isso SOMENTE AMANHÃ.

Há todo um protocolo obrigatório a ser seguido pelo fato da doação de órgãos.

Agradeçamos e louvemos a Deus pelo dom da vida e ministério do Padre Ildo entre nós.

Acolhamos seu último grande gesto de AMOR por dispor a doação de órgãos para que outras pessoas possam continuar vivendo ou terem mais qualidade de vida.

Guilherme Antônio Werlang – Bispo Diocesano de Lages