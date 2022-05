Trabalhador morre eletrocutado ao manusear antena de telefone área rural de SC

Um homem de 30 anos morreu de choque elétrico ao manusear uma antena externa de telefone em Bela Vista do Toldo, no Norte catarinense, no início da tarde de domingo (15). Segundo os bombeiros, a vítima trabalhava como caseiro na residência, que fica na localidade Colônia Ouro Verde, área rural da cidade.

Quando os socorristas chegaram ao local, por volta 12h45min, o trabalhador estava sem vida, caído de bruços no chão, embaixo de uma árvore. Segundo a equipe, ele foi eletrocutado e tinha queimaduras de 3° grau pelo corpo.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava em cima da árvore, tentando manusear a antena de telefone da casa onde trabalhava, quando o acidente aconteceu. O aparelho possuía um tubo metálico de aproximadamente quatro metros de comprimento de sustentação.

A corporação suspeita que, quando o homem tentou se apoiar sobre o tubo, acabou pendendo e entrando em contato com a linha de média tensão, resultando choque. O caseiro foi atingido por uma linha de média tensão de 1.000 Volts. Ele ainda não foi identificado.

Até a última atualização da matéria, a identidade da vítima não havia sido divulgada.

Fonte: G1