Casal morre após colocar churrasqueira no quarto para fugir do frio intenso

Um casal morreu na madrugada desta quinta-feira (19) após colocar uma churrasqueira acesa dentro do quarto para fugir do frio. O episódio aconteceu na cidade de Nova Ponte, no triângulo mineiro. O casal foi encontrado pela filha adolescente e tinha sinais de asfixia.

As temperaturas na região chegaram a 7°C nas últimas noites. Para fugir do frio intenso, o casal então colocou a churrasqueira acesa no quarto. Os dois foram encontrados desacordados pela adolescente de 14 anos, que foi quem acionou a polícia.

Conforme o portal O Tempo, Edwin Luisi de Medeiros Silva, de 40 anos, foi encontrado caído no chão. Já Silvana Vieira da Silva, de 39 anos, estava deitada na cama. Os policiais e também os socorristas do Samu tentaram reanimar as vítimas, mas sem sucesso.

Segundo relatado pela polícia, a adolescente contou que os pais haviam consumido bebida alcóolica e pouco tempo depois, foram para o quarto, onde se trancaram com a churrasqueira acesa. A adolescente contou que ela e o irmão de 9 anos ouviram um forte barulho, como se alguém tivesse caído. Neste momento, o menino relatou fortes dores de cabeça. A garota explicou que medicou o irmão e foi tentar acordar os pais, quando os encontrou desacordados.

A churrasqueira estava em cima de uma mesa no quarto do casal. As janelas e também a porta do cômodo estavam fechadas. A polícia também encontrou vestígios de brasa em bandejas nos quartos dos filhos do casal. Mesmo com os indícios apontando para asfixia, a polícia investigará se a morte do casal foi causada por algum outro motivo.

