Meteoro esverdeado atravessa o céu de Santa Catarina na madrugada deste domingo

Na madrugada deste domingo(22) um meteoro “bola de fogo” de cor esverdeada foi visto no céu de Santa Catarina por volta das 4h57. O fenômeno luminoso também chamado de “fireball” foi registrado por pelo menos três estações da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) e a estação localizada em Monte Castelo, Norte do Estado, flagrou o meteoro se deslocando na direção Leste. Ao todo, mais de cem registros foram feitos entre a noite deste sábado (21) e a madrugada deste domingo.

De acordo com o astrônomo amador Jocimar Justino Souza, membro da Bramon, dados iniciais indicam que a bola de fogo começou a brilhar na cidade de Guabiruba, a uma altitude de cerca de 84 Km. Depois, o meteoro passou sobre Brusque, Tijucas e desapareceu a uma altitude de aproximadamente 52 km, próximo às Ilhas do Arvoredo, já no Oceano Atlântico.

O trajeto visível do meteoro durou cerca de 3,3 segundos e a velocidade observada foi de mais de 72 mil quilômetros por hora.