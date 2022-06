Motorista pula de caminhão carregado de galinhas após ficar sem freio em SC

Um caminhão carregado com galinhas acabou colidindo contra uma árvore após ficar sem freio, em São Ludgero, no Sul de Santa Catarina, na tarde desta terça-feira (31). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do município, por volta das 18h, o caminhoneiro foi encontrado sentado às margens da rodovia, consciente e orientado.

O homem de 23 anos sofreu uma fratura na clavícula esquerda. O motorista disse que dirigia quando percebeu estar sem freio e pulou do veículo em movimento. O caminhão acabou batendo em uma árvore.

Segundo os bombeiros, o homem foi atendido e encaminhado ao hospital.