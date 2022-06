Encontro Estadual do Tribunal do Júri reuniu Promotores de Justiça de todo o estado na Serra Catarinense

Evento foi realizado pelo Ministério Público de Santa Catarina, reunindo Promotores de Justiça que atuam no Tribunal do Júri. Programação teve palestras, oficinas e workshops sobre vários temas, proporcionando a troca de experiências e o aprimoramento dos conhecimentos.



O Encontro Estadual do Tribunal do Júri 2022 terminou nesta sexta-feira (10). Durante dois dias, Promotores de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina reuniram-se na nova sede das Promotorias da Comarca de Lages, assistindo a palestras, oficinas e workshops sobre a atuação no Tribunal do Júri. O evento foi promovido pelo Grupo de Atuação Especial do Tribunal do Júri (GEJÚRI), pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e pelo Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública.



“Esse encontro proporcionou uma interação maior entre Promotores de Justiça e permitiu o aprimoramento de conhecimentos para atuação no Tribunal do Júri”, disse o Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública, Jádel da Silva Júnior.

“Há uma indignação com a quantidade de mortes que vêm acontecendo, e estamos aperfeiçoando a nossa equipe para buscar justiça nos tribunais”, disse o Coordenador Operacional do Grupo Especial de Atuação do Tribunal do Júri em Santa Catarina, Promotor de Justiça Fabrício Nunes. O primeiro dia do evento teve palestras de dois profissionais reconhecidos internacionalmente.

O primeiro palestrante foi o Procurador de Justiça de São Paulo Edilson Mougenot Bonfim, que atuou em casos emblemáticos, como o do Maníaco do Parque, o da Viúva Negra e o dos Justiceiros de Diadema. Ele falou sobre a eficiência do Ministério Público no moderno Tribunal do Júri.Já a Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro Simone Sibilio do Nascimento apresentou um estudo sobre técnicas de investigação em crime de homicídio empregadas na investigação do caso Marielle Franco. Ela foi a primeira mulher a comandar o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Rio de Janeiro.

