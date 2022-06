Duas pessoas morrem após embarcação virar em Capitólio (MG)

Duas pessoas morreram, no início da noite deste sábado (18), após uma embarcação virar no Lago de Furnas, na região conhecida como Cachoeirinha, em Capitólio (MG). Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, as vítimas são o paulista Lauro Xavier Berbel Júnior, 62, e a mineira Izamara Pereira Messias, 22.

De acordo com informações da Ameg (Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande), os mortos estavam numa chalana que tombou durante o resgate a passageiros que estavam numa lancha à deriva.