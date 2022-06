Meteoro rasante raro é registrado no céu do Rio Grande do Sul

Um meteoro rasante foi visto nos céus do Rio Grande do Sul, sobre a praia de Cidereira, no litoral norte do Estado, na noite da última quarta-feira (15/6). As informações são do Uol.

O meteoro earthgrazer passou aproximadamente às 20h37 deixando um rastro longo e brilhante no céu, que parecia subir, em vez de descer.

Segundo os astrônomos, esse tipo de meteoro acontece quando uma pequena rocha espacial entra em nossa atmosfera superior em um ângulo muito raso, e não queima completamente. Por esse motivo, ela “quica” e volta ao espaço, percorrendo uma grande distância no céu.

“A análise inicial indica que foi um earthgrazer da chuva de meteoros Southern June Aquilids, que é uma chuva fraca que ocorre neste período de junho”, disse Carlos Fernando Jung, proprietário do observatório e diretor da Bramon (Rede Brasileira de Observação de Meteoros).

