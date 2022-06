Casal morre ao mesmo tempo, mas em lugares e por motivos diferentes; ligações de alma

Uma história de amor, mas que teve um final trágico e inesperado. Ildemar Schirmann e Mirtes Thoele Brum estavam juntos há seis anos e moravam em Missal, no interior do Paraná. Os dois viviam bem até que na quinta-feira (23), a história de amor teve um final que chama a atenção: os dois morreram ao mesmo tempo, mas em lugares e por motivos diferentes.

O casal vivia na linha São João e, por volta das 23h, Mirtes se sentiu mal e enviou mensagens de voz ao companheiro, que estava em outra propriedade dos dois. Rapidamente, ele pegou a motocicleta para voltar para casa e ajudar Mirtes. No entanto, Ildemar sofreu um acidente no trajeto, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Enquanto isso, Mirtes estava em casa passando mal. Um dos filhos dela foi até a casa da mãe para ajudá-la. Quando chegou, o filho se deparou com as portas trancadas, acionou o Samu, que conseguiu chegar, entrar em casa e encontrar Mirtes desmaiada.

Ela foi socorrida e levada ao hospital, porém, durante as tentativas de reanimação, Mirtes também não resistiu e morreu. O casal morreu na mesma noite e será sepultado no mesmo local, no município que fica no Oeste do estado.