Incêndio de grandes proporções consome prédio na 25 de Março em São Paulo

Na noite deste domingo (10), um incêndio de grandes proporções está consumindo um prédio que fica na região da 25 de Março, na região central da cidade de São Paulo, conhecida em todo Brasil por seu comércio popular que atraem compradores de todo o país.

As chamas podem ser vistas ao longe, ainda não informações se há feridos no local. O edifício está localizado na rua Barão de Duprat, na esquina com a 25 de Março, bem no centro histórico da capital paulista.

O fogo teve início por volta das 21h deste domingo, segundo o Corpo de Bombeiros 13 viaturas foram enviadas para o local para atender a ocorrência, cerca de 40 homens estão trabalhando no local tentando controlar as chamas.

O local onde está acontecendo o incêndio possui centenas de lojas com os mais variados produtos, centenas de pessoas trabalham na região que recebe milhares de pessoas todos os dias para fazer compras, principalmente de roupas para revender em suas cidades.