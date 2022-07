SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES É INAUGURADO COM BENÇÃO DO BISPO DA DIOCESE DE RIO DO SUL

Complexo, que conta com a primeira cruz panorâmica do país, será aberto

oficialmente ao público neste sábado.

O Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, de Ituporanga, é a mais nova atração turística de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, o complexo religioso foi inaugurado com a presença do bispo da Diocese de Rio do Sul, Dom Onécimo Alberton, e da vice-governadora do estado, Daniela Reinerh, do prefeito de Ituporanga, Gervásio Maciel, além de deputados estaduais.

Dom Onécimo presidiu a cerimônia com uma bênção e celebração, onde falou sobre a simbologia do santuário para o município. “Nesta montanha, a obra retrata uma passagem do evangelho de São João, de Maria junto à cruz de Jesus. Agora, ela é apresentada para a cidade que está diante de nós, para todos os que passam e para todo o mundo”, afirmou o bispo.

Também foi apresentada a biografia de Nossa Senhora de Lourdes, além de um vídeo institucional, que contou a história do complexo. O testemunho de fé e devoção de Silvio Prim foi a força motriz para a construção do santuário em sua cidade natal, para contribuir de alguma forma com os seus conterrâneos. “Tive Nossa Senhora de Lourdes como minha padroeira e minha mãe protetora, que me ajudava nas horas difíceis da vida, e resolvi, olhando para este lugar lá de casa, fazer uma pequena santa aqui em cima desse morro. Só que este sonho foi ficando bonito, a fé foi aumentando e se tornou neste belo santuário que fizemos aqui em Ituporanga”, afirma Silvio Prim, que homenageou as pessoas que participaram ativamente da construção do santuário com uma placa comemorativa.

Neste sábado, primeiro dia oficial de funcionamento, será a vez da população de Ituporanga e dos turistas que estarão na cidade conhecerem o monumento de Nossa Senhora de Lourdes, de 40 metros de altura e aproximadamente 400 toneladas. É possível chegar à escultura a pé, por uma escadaria com 460 degraus, com a companhia das 12 estátuas dos apóstolos distribuídos no decorrer do caminho ou utilizar a rampa de acesso para veículos que alcança a base da estátua.

Na base do monumento, há a Capela do Louvor, que servirá de oratório com capacidade para 120 pessoas. Ao lado de Nossa Senhora de Lourdes, foi construída a primeira cruz panorâmica do Brasil, com altura de 50 metros. Será possível subir na estrutura, com ajuda de um elevador, até alcançar uma plataforma de vidro, a 35 metros do chão, para apreciar a bela vista de Ituporanga e o Rio Itajaí do Sul, que cruza a cidade. Outro destaque do complexo é o maior terço suspenso do mundo, com 40 metros de altura.

No local, há ainda toda a infraestrutura necessária para receber um grande público, com um amplo estacionamento e praça de alimentação, que permitem o atendimento a visitantes de todas as regiões, além de excursões que podem ser agendadas diretamente com a equipe do complexo. O horário de funcionamento do santuário será de quarta a domingo, das 9h às 18h. Para acessar o local, que foi construído com recursos privados, os visitantes pagarão o valor de R$30 e R$10 de estacionamento.

No primeiro final de semana de abertura do complexo religioso várias atividades estão programadas em conjunto com a Igreja Matriz Santo Estevão de Ituporanga, a Diocese de Rio do Sul e a Administração de Ituporanga. Às 8h15 de sábado, o primeiro pedal da santa sairá do santuário com destino à Igreja Matriz Santo Estevão, onde às 10h será celebrada uma missa em Ação de Graças à Nossa Senhora de Lourdes. Já no santuário, será realizada a consagração à Nossa Senhora de Lourdes na Capela do Louvor às 15h. Durante todo o final de semana, violinistas e pianistas se apresentarão no local.

Ituporanga e Nova Trento fazem parte do Caminho do Louvor

Com o Santuário do Louvor, Ituporanga se une à Nova Trento na rota do turismo religioso nacional. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina aprovou o projeto de lei que reconhece o Caminho do Louvor, uma rota de peregrinação que une as duas cidades. O percurso de 140 quilômetros, que poderá ser feito em cinco dias de caminhada ou três dias de bicicleta. O trajeto também passa por Vidal Ramos, Leoberto Leal e Imbuia, em estradas de leito natural e de pouco movimento, com uma paisagem memorável dos campos de agricultura da região do Vale do Itajaí.

SERVIÇO

O quê: Santuário do Louvor Nossa Senhora de Lourdes

Quando: A partir de 16 de julho de 2022

Horário: De quarta-feira a domingo, das 9h às 18h

Local: Rua Santuário – Da Gruta, Ituporanga-SC – 88400-000

Preços: R$30 (entrada), R$10 (estacionamento), R$40 (elevador que dá acesso à cruz panorâmica).

Mais informações: http://www.santuariodolouvor.tur.br

Programação religiosa (a partir de 16 de julho):

Missa na igreja Matriz de Santo Estevão, sábados e domingos, às 10h

Consagração à Nossa Senhora de Lourdes, na capela do Santuário: sábados e domingos, às 15h

Com informações: Radio Imbuia