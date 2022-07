Acidente grave com celular que estava carregando em apartamento acende sinal de alerta

Um acidente grave em São Paulo manda um sinal de alerta sobre o uso do celular. Um curto-circuito em um celular que estava carregando gerou um incêndio em uma das torres de um condomínio com mais de 500 apartamentos em Santo André. As causas estão sendo investigadas, mas a maior suspeita é de que um celular que estava carregando sobre o sofá explodiu.

Independente de ser celular velho ou novo não se coloca celular pra carregar em cima de sofás, camas, tapetes, pois haverá um super aquecimento por conta da superfície que é de tecido, o ideal é no chão, mesas, superfícies longe de tecidos ou materiais que propaguem calor e fogo pelo menos se explodir as chances do fogo alastrar são menores desde que não haja nada por perto que ajude o fogo a propagar.

Com informações: R7