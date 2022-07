Duas jararacas são encontradas em loja de SC em uma semana

Mais duas serpentes venenosas (jararacas) foram capturadas em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. No último dia 12 de julho, uma jararaca que até parece ‘peluda’, mas não é, foi encontrada em uma loja de bicicletas. Dias depois, na mesma loja, outra jararaca foi encontrada.

Segundo o biólogo Giba, da Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), a primeira serpente foi encontrada por funcionários na área externa da loja de bicicletas onde havia alguns materiais. Os funcionários conseguiram conter a cobra usando um cesto de bicicleta até a chegada a Fujama para o resgate.

A outra serpente, também jararaca, foi resgatada na última terça-feira (19) na mesma loja. Esta os funcionários avistaram, mas não conseguiram cercá-la. Os biólogos da Fujama foram acionados e fizeram o resgate no local

As duas serpentes serão soltas em local de mata fechada longe de qualquer residência para não haver risco.