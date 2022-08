Coroinha é esfaqueado durante missa no interior da Bahia

Um coroinha de 15 anos ficou ferido após ser esfaqueado dentro de uma igreja no município de Paripiranga, no norte da Bahia. O caso ocorreu na noite de ontem, no momento em que a celebração começava na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, no centro do município. Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito, um homem de 27 anos.

Nas imagens, é possível ver que o autor das facadas entra na igreja junto à fila de coroinhas. Ele tenta dar golpes de faca no adolescente, que reage e é ferido nas mãos.

Após o esfaqueamento, o suspeito fugiu do local. Antes disso, segundo outras imagens de câmeras de segurança, o homem teria passado alguns minutos na porta da igreja observando a movimentação dos coroinhas, que se organizavam para iniciar a cerimônia.

De acordo com a Polícia Militar, oficiais que patrulhavam a Praça Ruy Barbosa receberam a informação sobre a ocorrência e foram até o local, levando o adolescente até uma unidade de saúde do município e prendendo o suspeito após rondas.

A Polícia Civil informou que o adolescente foi ferido nas duas mãos e disse que as câmeras de segurança da paróquia foram utilizadas para identificar o suspeito. A polícia não detalhou se o suspeito conhecia a vítima e nem disse qual seria a motivação do crime.

Com informações: Uol