Caminhoneiro cruza Curitiba em alta velocidade, bate em mais de 10 carros e é preso

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã deste sábado (14), um motorista de caminhão na região de Curitiba que, embriagado, cruzou a cidade em alta velocidade batendo em mais de 10 carros.

De acordo com o governo do Paraná, o caminhoneiro, de 35 anos, causou danos a pelo menos 12 veículos antes de ser preso em flagrante no bairro Cidade Industrial de Curitiba

As autoridades foram informadas por denúncias da população que um caminhão estava em alta velocidade e atingindo diversos veículos pelo caminho.

O governo paranaense disse que, então, militares estaduais “seguiram os rastros dos estragos deixados pelo caminho até que localizaram o veículo e o condutor”.

A polícia informou que, além dos danos provocados em Curitiba, foram registrados estragos no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais e na rodovia BR-277, com despejo de carga na pista.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o teste do bafômetro mostrou que o motorista estava embriagado “e também teria feito a ingestão de alguma substância que, misturada com o álcool pode ter causado um surto apresentado pelo motorista”.