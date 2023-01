Queda de balão deixa três pessoas feridas no Sul de SC

Na manhã desta quarta-feira (25), a queda de um balão deixou três pessoas feridas entre Praia Grande e São João do Sul, no Sul de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada para apagar o incêndio em um cilindro de propano usado no balão.

O objeto caiu em uma região de mata, sem oferecer riscos para as residências vizinhas e pessoas. Após combate às chamas, o cilindro foi recolhido pela empresa responsável pelo balão. Conforme informações dos bombeiros, as três vítimas identificadas como um casal e o piloto do balão foram encaminhados aos hospitais de Praia Grande e Araranguá para atendimento médico. Veja imagens do acidente!

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Praia Grande informou, por meio de nota, que está apurando os fatos. Confira a mensagem na íntegra!

NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Praia Grande vem a público informar que tomou conhecimento na manhã desta quarta-feira, 25 de janeiro, de um acidente de balão ocorrido por volta das 6h30min na localidade de Timbopeba, no município de São João do Sul.

O Governo do Município lamenta profundamente o ocorrido e reforça que prontamente se colocou à disposição para o socorro e atendimento das três vítimas, um piloto e dois turistas. Todos os envolvidos foram encaminhados para hospitais da região para que tenham o atendimento e suporte necessários para que a segurança e integridade física de todos sejam preservados.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Praia Grande montou um comitê para entender e apurar as causas do acidente, bem como estudar e promover ações de segurança para que fatos como estes não venham ocorrer novamente.

Os turistas que visitam a região querem viver as melhores experiências, com empresas e profissionais responsáveis que prestam esse serviço turístico com conforto e segurança, e para isso que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Turismo continuarão empregando todo esforço e dedicação.

Comunicamos que, em breve, o Governo Municipal irá se manifestar de forma coletiva em horário e local a definir.