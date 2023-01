Motorista é preso por deixar cachorro dentro de carro sob sol forte em Santa Catarina

Um motorista foi preso em flagrante ontem (27) por deixar o próprio cachorro preso dentro do carro estacionado sob sol forte em Balneário Camboriú (SC). A previsão do tempo indicou que a temperatura máxima no município poderia chegar aos 31ºC.

Quando os policiais chegaram ao local, foi possível observar que o animal estava bastante ofegante e embaixo do banco, tentando se proteger dos raios solares. Com o uso de um instrumento, foi possível forçar o vidro do veículo e destravar a porta”12º Batalhão de Polícia Militar no Instagram

Havia uma pequena fresta aberta no vidro do carro, mas não era suficiente para ventilar o interior, que estava muito quente, segundo os policiais que atenderam a ocorrência.

Após resgatarem o cachorro, o carro com placa argentina foi autuado e guinchado. O tutor do animal e dono do carro foi encontrado pelos agentes e preso em flagrante pelo crime de maus-tratos.

“O cachorrinho está bem e ficará sob os cuidados da ONG Viva Bicho”, finalizou a corporação.

Com informações: Uol