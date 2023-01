Ônibus com time de futebol sofre acidente gravíssimo; 4 mortos já foram confirmados

Um ônibus caiu de uma ponte nas primeiras horas desta segunda-feira (30) e deixou quatro mortos e dezenas de feridos na BR-116 em Além Paraíba.

O ônibus que levava um time de futebol sofreu um grave acidente nesta madrugada em Além Paraíba, no interior de Minas Gerais. Ao menos 4 pessoas já morreram.

Outras 29 foram retiradas com vida e levada para hospitais da região. O nome do time de futebol ainda não foi informado. Só se sabe que o veículo seguia de Ubaporanga (MG) para Duque de Caxias (RJ).

As informações são do G1, que afirma que estavam no ônibus o motorista, comissão técnica e jogadores. Os quatro corpos foram retirados ainda nesta madrugada.

Segundo o veículo, os feridos foram enviados para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Outras 5 levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense. Não há detalhes do estado de saúde dos ocupantes.

Com TV Cultura