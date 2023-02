Ninho de cobras gigantes é encontrado em teto de imóvel

Um vídeo de três cobras gigantes caindo do teto de um imóvel viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13). O vídeo foi publicado no domingo (12) em uma conta do Tiktok, o perfil tem poucos vídeos e todos são aleatórios, em uma outra publicação tem um vídeo de um macaco tomando banho em uma pia de cozinha.

A cena das cobras no teto já possui mais de 1 milhão de curtidas e 37 mil comentários. “Eu deixava a casa pra ela”, escreveu um internauta.

Nas imagens é possível ver profissionais, que parecem ser bombeiros, tentando remover os animais do local. Em um momento, um deles tenta abrir mais um pedaço do teto, mas tudo desaba e revela ao menos três cobras no local.

Em um segundo vídeo publicado na mesma conta, os profissionais tentam capturar uma das cobras. No terceiro e último vídeo é possível ver ao menos quatro homens tentando colocar a cobra em uma jaula.

Até o momento não há informações sobre onde e quando a situação ocorreu.