Caminhoneiro amarra rede entre duas carretas e morre esmagado; fatalidade

O caminhoneiro Marcelo da Silva, de 45 anos, morreu nesta última terça-feira, dia 7, ao ser esmagado por uma carreta, após amarrar uma rede entre dois veículos, para descansar, no terminal ferroviário, que fica às margens da BR-163, em Rondonópolis (MT).

Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), o motorista estava aguardando para entrar no terminal rodoviário. Durante o período em que aguardava, Marcelo amarrou uma rede em seu veículo e em outro estacionado próximo. No entanto, o motorista não viu Marcelo deitado na rede ao lado e saiu com a carreta, arrastando-o.

A vítima não conseguiu sair da rede a tempo e foi esmagado por uma roda da carreta que passou por cima dele. Somente depois, o motorista percebeu que havia atropelado o colega.

Equipes de socorro foram acionadas e Marcelo chegou a ser socorrido com vida e encaminhado a uma unidade de saúde, onde passou por cirurgia e teve uma das pernas amputadas.

Mas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após a cirurgia. A Polícia Civil e a Perícia Oficial de Identificação Técnica liberaram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com informações do Rede de Notícia