SBT destaca em São Joaquim o “Mel Mais Doce do Mundo” – O Canudo de Pito

O Cinegrafista Alex Müller e a repórter Ana Carolina de Lima encararam um desafio pela estrada da Estancia do Meio, em um trajeto de mais de 30km, pelo interior de São Joaquim e acompanharam o Produtor Joel Rosa para colher o Mel mais Doce do Mundo, o Mel Canudo de Pito que recebeu, inclusive, uma premiação na Grécia por ser o melhor Mel do Planeta.

Confira as duas reportagens feita pelo SBT:

SBT Meio Dia:

O Mel mais doce do Mundo:

SBT NEWS

Premiação internacional: o mel catarinense é o mais doce do mundo