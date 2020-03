Sistema Faesc/Senar-SC cancela eventos no Estado

Decisão segue orientação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para evitar riscos de contágio

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), decidiu suspender temporariamente visitas e reuniões internas e externas na sede em Florianópolis, além de assembleias, formaturas, seminários, encontros regionais e eventos em todo o Estado. A decisão segue orientação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para prevenção ao Coronavírus em todo o Brasil.

Foram suspensas as formaturas em São Joaquim e Fraiburgo do curso Técnico em Agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC); a formatura do programa Jovem Aprendiz Cotista em Papanduva; o Encontro de Mulheres do Agro Catarinense; as agendas com visitantes na sede do Sistema Faesc/Senar-SC e as viagens dos colaboradores para evitar riscos de contaminação.

De acordo com o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, os trabalhos serão mantidos de forma virtual em todo o Sistema – via Skype, e-mail e chamadas de vídeo.

“Este é um momento de extremo cuidado e prevenção. Não podemos deixar ninguém exposto aos riscos de contágio. Acatamos orientação nacional e sugerimos aos Sindicatos Rurais para também seguirem a medida preventiva”, ressalta o presidente ao destacar que novas datas para os eventos serão agendadas no Estado.

MARCOS A. BEDIN