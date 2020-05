Pesquisa da Udesc Lages identifica novo vírus em trigo e fica entre mais acessadas em revista internacional

Publicação é resultado de parceria público-privada, envolvendo vários pesquisadores – Foto: Divulgação

Uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (PPGPV) do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, identificou uma nova espécie de vírus no trigo. O estudo está entre os mais acessados da Plant Pathology, uma das principais revistas do mundo na área de fitopatologia.

Dentre os trabalhos publicados de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, o artigo atingiu a marca dos mais baixados e, segundo a detentora dos direitos da revista, a pesquisa gerou impacto imediato e ajudou a aumentar a visibilidade da Plant Pathology. O certificado de reconhecimento foi enviado, recentemente, ao orientador do trabalho, o professor Fabio Nascimento da Silva.

O artigo é resultado de dados das dissertações de mestrado de Juliana Borba Valente e Fernando Sartori Pereira. “Os dados da dissertação da Juliana estavam relacionados à caracterização de uma nova espécie viral infectando o trigo no Brasil. Já os dados do Fernando, complementaram o artigo no que diz respeito à caracterização do vetor do vírus, o protozoário Polymyxa graminis”, relata o orientador.

Estudo revela agente causador do mosaico no trigo

De acordo com o professor, a importância do trabalho está relacionada à caracterização do agente causal da doença conhecida, no Brasil, como mosaico comum do trigo. “Por cerca de 40 anos, essa doença foi atribuída a outra espécie viral”, diz Silva.

A dissertação de Juliana caracteriza uma nova espécie de vírus, denominada wheat stripe mosaic virus (WhSMV), associada ao mosaico do trigo. A caracterização molecular foi realizada usando técnicas avançadas de sequenciamento genético. “A identificação correta é essencial para apoiar os programas de melhoramento genético e para recomendação de medidas eficazes de manejo”, explica o professor.

As plantas com mosaico apresentam amarelecimento, diferentes tons de verde nas folhas e nos colmos e podem ter espigas em tamanho reduzido, limitando o potencial de rendimento do cultivo, podendo registrar perdas de produtividade de 50% nas lavouras.

Novo vírus é relatado em outros dois países

O novo vírus caracterizado no estudo foi, posteriormente, relatado no Paraguai e na África do Sul. A caracterização da nova espécie viral proporciona o desenvolvimento de ferramentas seguras no diagnóstico, recomendações de medidas eficazes de manejo e auxílio nos programas de melhoramento genético.

“Por ser uma doença causada por vírus e de difícil controle, a resistência genética é a principal estratégia utilizada”, explica a pesquisadora que identificou o vírus. Segundo ela, agora, é possível mapear os genes de resistência e desenvolver marcadores moleculares para auxiliar na seleção de genótipos resistentes. “Antes desse trabalho não era possível”.

O artigo publicado na Plant Pathology é resultado de um projeto de parceria público-privada, envolvendo pesquisadores da Udesc, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da empresa Biotrigo Genética. “É uma conquista muito importante não só para mim, mas para o grupo, para a universidade e para o setor de triticultura”, conclui a pesquisadora.

