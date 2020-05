Produção de Maçã de São Joaquim foi o grande destaque no Globo Rural

A equipe do Globo Rural, através do repórter Edson Ferraz, veio apara a região de São Joaquim e ficou por quase uma semana… Gravou na Sanjo, mostraram um prato feito com a maçã no Pequeno Bosque, realizaram diversas entrevistas com os técnicos da Epagri e com produtores de maçã em São Joaquim…

É o maior material já feito sobre a maçã nos últimos anos…

Veja as imagens dos bastidores da reportagem:

Veja a matéria Completa pelo Globoplay:

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/05/31/pequenos-produtores-utilizam-alta-tecnologia-para-garantir-qualidade-da-maca.ghtml