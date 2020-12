Tecnologias sociais de baixo custo são ferramentas da Epagri na luta contra estiagem

A luta contra a estiagem! Proteger fontes superficiais ou viabilizar o bombeamento de água de regiões mais baixas para mais altas sem uso de energia elétrica são soluções que a Epagri oferece aos agricultores catarinenses e que vêm mostrando seu valor em tempo de estiagem. São tecnologias sociais de baixo custo desenvolvidas pela extensão da Epagri e disseminadas há vários anos por todo o Estado.

Proteção de fonte modelo Caxambu fornece água pura para a propriedade rural

A proteção de fonte modelo Caxambu surgiu no final da década de 1980 no município de Caxambu do Sul. Foi um trabalho conjunto entre extensionistas da Epagri, o geólogo Mariano José Smaniotto, a prefeitura local e agricultores. Além da colocação ordenada dos materiais na fonte previamente limpa, o modelo tem como importante diferencial a proteção do entorno, que deve ser isolado com cerca e mantido com vegetação para garantir a qualidade da água captada.

Leandro Nestor Hübner, extensionista rural da Epagri em Princesa, conta que o trabalho com preservação da água é um dos principais da Empresa junto aos agricultores para enfrentar períodos de estiagem com mais tranquilidade. Ele cita a proteção e abertura de fontes e a canalização delas como uma ação histórica da extensão. “Com isso, nós temos ajudado muitos produtores a preservar as nascentes, trabalhar com elas de uma forma mais racional, evitando contaminação e tendo água de boa qualidade para oferecer tanto para a família quanto para os animais”.

Márcio Markus, agricultor em Princesa, já ajudou a fazer várias proteções de fontes modelo Caxambu, duas em sua propriedade e pelo menos três comunitárias. “Isso é um trabalho que é feito para o resto da vida”, afirma o agricultor, completando que na sua propriedade tem uma há 12 anos uma das comunitárias foi construída há quase 20 anos. “É sempre a mesma água, bem protegida, a gente consegue captar toda a água sem perder nada e com uma qualidade excelente”, atesta.

Qualidade de vida

O casal Silvana Ludwig Ross e Círio Ross, de Dionísio Cerqueira, se orgulha de ter em sua propriedade uma fonte que atende 60 famílias. Com a estiagem deste ano, surgiu a oportunidade de perfurar um poço, o que será feito com apoio da Epagri. “Estão dando toda a assistência e isso vai ajudar a manter a água”, comemora Silvana.

Em Anita Garibaldi, no reassentamento Santa Catarina, o agricultor Adão Lesa teve uma fonte protegida pelo modelo Caxambu há dez anos, que atende cinco famílias para consumo humano e animal. Ele conta que, apesar da estiagem “a água escorre à vontade”.

A extensionista social Lilian Sbecker, que atua no escritório municipal da Epagri em Capão Alto, lembra que, quando se fala de estiagem, o que vem à cabeça são as perdas econômicas. “Mas também acontecem prejuízos ao bem-estar e qualidade de vida das famílias, que se e obrigam ao uso de água sem qualidade e até contaminada. Por isso a Epagri vem protegendo fontes”, pondera.

É o caso da Lucilene de Moraes e Claudio Moraes de Córdova, que trabalham com pecuária mista e lavoura de milho na comunidade de Fazenda dos Moraes, em Capão Alto. Cláudio relata que depois de três meses sem água, eles procuraram a extensão da Epagri para saber o que seria viável para obter água pura para consumo. Segundo Lucilene, foi providenciada a proteção de fonte e instaladas duas caixas de 2 mil litros para armazenamento e distribuição. “Não faltou mais água, graças a Deus e à Epagri”, afirma a agricultora.

Carneiro hidráulico

Carneiro hidráulico bombeia água sem uso de energia elétrica ou combustível

Para quem já tem uma fonte ou reserva de água, mas precisa bombeá-la de uma parte baixa para outra mais alta da propriedade rural, a Epagri recomenda o carneiro hidráulico. O equipamento é de baixo custo e não usa energia elétrica ou combustível. Ele foi adaptado pelo extensionista da Epagri em Frei Rogério, Élcio Pedrão, que criou um modelo que utiliza peças e conexões disponíveis em lojas de material de construção. A tecnologia social, que é premiada nacionalmente, está difundida por todo o Estado.

Morador de Caçador, o agricultor Fabrício Suzin conta que com esta estiagem se viu forçado a bombear água morro acima em sua propriedade, onde as vertendo foram secando ou diminuindo muito a vazão. Procurou a Epagri em busca de uma solução e encontrou o Élcio, que fez o equipamento e o instalou em outubro na propriedade rural. Desde lá, a tecnologia vem ajudando muito a repor a água nos açudes. Em 45 dias, o carneiro hidráulico bombeou cerca de 100 mil litros de água, calcula o agricultor. “Na falta de chuva o carneiro hidráulico fez o trabalho dele dia e noite”, descreve Fabrício.

O trabalho de Élcio em Frei Rogério é antigo. Veneranda Faquin Filon, agricultura, secretária municipal de saúde e vereadora por dois mandatos no município, diz que mais de 60 fontes já foram protegidas ao longo dos anos, alcançando mais de 150 famílias, que hoje têm água em abundância. Além disso, ela ressalta o trabalho de Élcio em outras frentes que hoje se refletem na preservação da qualidade da água. Um deles são as seis gincanas ambientais que mobilizaram toda a comunidade e resultaram em mais de 92 toneladas de lixo recolhidos e 22 mil mudas nativas plantadas ao redor de fontes, nascentes e rios. Também foram mais de 380 fossas sépticas instaladas no meio rural e agora a ação segue, com a instalação de fossas comunitárias. “Eu, enquanto agricultora, vereadora que já fui e secretária, posso dizer: a Epagri ajudou e muito. Podemos sempre contar com essa parceria”, finaliza Veneranda.

Por Gisele Dias, jornalista, Epagri