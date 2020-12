Secretaria da Agricultura monitora o surto de gafanhotos no RS

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) permanece monitorando o surto de gafanhotos no Noroeste do Estado. As equipes continuam realizando os levantamentos nos locais dos focos, avaliando principalmente os potenciais danos às lavouras.

Segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Seapdr, Ricardo Felicetti, desde o dia 30 de novembro, estão sendo feitos levantamentos diários para apurar a situação de infestação. “Inclusive foi realizado sobrevoo a fim de estimar os impactos na mata nativa e culturas adjacentes. Com as chuvas ocorridas na região, houve diminuição na mobilidade dos gafanhotos. A situação exige monitoramento constante”, alerta.

