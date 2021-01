Governo do Estado investe R$ 77,4 milhões em programas de fomento agropecuário

Em um ano repleto de desafios, Santa Catarina seguiu investindo na produção de alimentos e no fortalecimento do setor produtivo. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural destinou R$ 77,4 milhões para programas de fomento agropecuário, melhoria do processo do produtivo e apoio aos agricultores e pescadores. Foram quase 79 mil famílias beneficiadas em todo o estado.

“A Secretaria da Agricultura mantém vários programas para apoiar os produtores rurais e pescadores de Santa Catarina, facilitando o acesso a recursos para que eles possam investir em melhorias do sistema produtivo ou agregação de valor. Os recursos são colocados à disposição do produtor através do Fundo de Desenvolvimento Rural, com financiamentos sem juros ou auxílio no pagamento de juros e também pelo Programa Terra Boa, que incentiva o aumento de produtividade nas lavouras de Santa Catarina. Os agricultores e pescadores encontram no Governo do Estado um grande apoiador para seguir investindo e produzindo alimentos”, destaca o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouvêa.

Além da pandemia do coronavírus, os agricultores catarinenses enfrentaram os impactos de fenômenos climáticos extremos – como o tornado, que atingiu o estado em agosto, e a estiagem que se fez presente ao longo de todo o ano. Para apoiar os produtores rurais e minimizar os danos causados, a Secretaria da Agricultura criou novas linhas de crédito e disponibilizou R$ 43,5 milhões, com apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc). Desse total, R$ 8,3 milhões já foram aplicados e 1.068 famílias rurais foram beneficiadas.

Fomento Agropecuário



Com o Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), agricultores e pescadores de Santa Catarina têm acesso a financiamentos sem juros para aumento da produtividade, melhoria do processo produtivo, agregação de valor, desenvolvimento da pesca e aqüicultura, aquisição de animais e kits de informática para jovens agricultores. Em 2020, foram R$ 19,7 milhões investidos e mais de 1.800 produtores rurais foram atendidos.

“O ano de 2020 foi um ano atípico e precisamos unir esforços e realocar os recursos para atender as situações emergenciais, como o ciclone bomba, o tornado e a estiagem. Alguns programas foram lançados via FDR para que agricultores e pescadores pudessem reconstruir suas estruturas perdidas ou amenizar os impactos da estiagem. E esse apoio foi fundamental para os produtores rurais de Santa Catarina”, ressalta Ricardo de Gouvêa.

Terra Boa



Ao longo de 2020, a Secretaria de Estado da Agricultura investiu cerca de R$ 51,4 milhões no Programa Terra Boa para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário, melhoria de pastagens, apicultura e cobertura do solo.

Com o Terra Boa, os produtores rurais têm uma oportunidade e um incentivo para aumentar a produtividade de suas lavouras. No último ano, a Secretaria da Agricultura apoiou a aquisição de 310 mil toneladas de calcário, 216 mil sacas de sementes de milho, 1.799 kits forrageira, 329 kits apicultura, 1.635 abelhas rainha e 248 kit solo saudável. Os produtores contam ainda com a assistência técnica da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) para melhor aplicação dos recursos.

Subvenção de juros



Outra linha de apoio aos produtores rurais é a subvenção aos juros dos financiamentos contratados junto às instituições financeiras. São cinco frentes de trabalho: Programa de Cobertura de Pomares, Irrigar, Menos Juros, Desenvolvimento da Pecuária de Corte e Armazenar.

Os programas contaram com R$ 6,3 milhões em recursos para pagamento de juros, beneficiando mais de seis mil famílias rurais. O apoio da Secretaria da Agricultura possibilitou o investimento de R$ 630 milhões no meio rural catarinense.

Fonte: Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural