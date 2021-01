Após suspensão da Argentina, Brasil pode ter que importar milho dos EUA

O governo argentino suspendeu as exportações de milho do país. Segundo o governo, a decisão se baseia na necessidade de assegurar o abastecimento do grão no mercado interno, principalmente para manter a produção de proteína animal. Segundo o analista da consultoria Safras & Mercado, Paulo Molinari, a medida acaba deixando o Brasil com poucas opções de compra.

“Se por acaso os preços internos começarem a subir e se tivermos que importar para controlar os preços internos, só teremos os Estados Unidos para suprir essa demanda. Além disso, como a safrinha só entra no Brasil a partir de junho, e alguns estados, especialmente da região Sul, podem ter que buscar alguma importação e não poderão contar com o cereal argentino”, pondera.

Ainda segundo o analista, o mercado foi pego de surpresa com a decisão do governo argentino que viu as exportações de milho crescer e chegar a marca de 36 milhões de toneladas. Isso pode ser uma medida para forçar o produtor a vender os seus estoques e ajudar a controlar o preço. Por outro lado, essa é uma medida que pode tornar os preços do milho mais especulativos”, ressalta.

Com informações Canal Rural