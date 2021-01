Aprenda a fabricar armadilha artesanal para capturar insetos

Combater insetos que prejudicam hortas, pomares e lavouras sem usar agrotóxicos pode ser mais simples do que se imagina. A pesquisadora Janaína Pereira dos Santos, da Estação Experimental da Epagri de Caçador (EECd), desenvolveu armadilhas artesanais de baixo custo que podem ser facilmente fabricadas em casa.

O segredo para atrair os insetos está na cor. “As armadilhas de cor azul capturam os tripes, que são insetos vetores que transmitem e disseminam viroses em várias culturas, como morangueiro, tomateiro e cebola. As de cor amarela são utilizadas para capturar vaquinha (besouros), cigarrinha, pulgão, mosca-branca, mosca-minadora e psilídeos, que atacam plantas de importância agrícola”, explica Janaína. Esses insetos estão presentes em todas as regiões do País e em vários cultivos.

O estudo da pesquisadora resultou em adaptações de armadilhas adesivas coloridas disponíveis no mercado pelo valor de R$2,50 a unidade. Os modelos da Epagri, confeccionados com papel cartão e garrafa PET, usam uma cola artesanal e custam aproximadamente R$0,40 a unidade. A recomendação é pendurar o maior número possível de armadilhas nas bordaduras do cultivo.

A tecnologia pode ser usada para controlar os insetos de forma mais sustentável tanto em áreas agrícolas quanto em áreas urbanas, como pequenas hortas, estufas, pomares caseiros e no interior de residências. “Na agricultura, o uso das armadilhas propicia a diminuição das populações de insetos-praga, aliada à redução no uso excessivo, indiscriminado e exclusivo de agrotóxicos para o controle de pragas”, ressalta Janaína.

COLA ENTOMOLÓGICA PARA APLICAR NAS ARMADILHAS

Ingredientes:

– 40g de breu moído (encontrado em casas agropecuárias)

– 20ml de óleo de soja

Preparo: Em uma panela, em fogo baixo, misturar o breu e o óleo de soja por cerca de 5 minutos. É importante que a mistura seja feita em fogo baixo para que a cola não perca a liga. Aplicar logo em seguida nas armadilhas com pincel. Se a cola endurecer, é preciso reaquecê-la em banho-maria para derretê-la novamente. Essa receita rende cola para 10 armadilhas.

ARMADILHA ADESIVA DE GARRAFA PET

Cada cor de armadilha atrai determinado inseto

Materiais:

– Garrafas plásticas de qualquer tamanho

– Tinta amarelo-ouro e azul-royal (a cor depende da finalidade da armadilha)

– Solvente para tinta

– Arame

Preparo: Diluir a tinta no solvente, pintar a garrafa por dentro e deixar secar. Passar a cola entomológica com um pincel em volta da garrafa e prender o arame na tampa para pendurar a armadilha próxima ao cultivo.

ARMADILHA ADESIVA DE PAPEL-CARTÃO

Materiais:

Papel-cartão amarelo ou azul-escuro

Arame

Preparo: Cortar o papel cartão em tiras largas, dobrá-las ao meio e colar para que a armadilha tenha cor dos dois lados. Fazer furos para prender o arame e passar cola nos dois lados.

Acompanhe no vídeo a seguir o passo a passo da produção de armadilhas com a pesquisadora Janaína Pereira dos Santos.

https://www.youtube.com/embed/my_9UzPPTUgTAGS: ARMADILHA ADESIVA

Fonte: Epagri