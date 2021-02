Ladrões invadem fazenda em MT, colhem soja e levam quase R$ 1 milhão em grãos

Criminosos invadiram uma fazenda localizada na zona rural de Sorriso (MT) e furtaram o equivalente a 5.880 sacas de soja. O crime aconteceu na última quarta-feira, 10.

O mais curioso é que, segundo a polícia do município, os ladrões colheram a soja utilizando um maquinário próprio. O valor do prejuízo para o produtor é estimado em mais de R$ 974 mil, ao considerar o preço da soja no Indicador Cepea, com base em Paranaguá (PR).

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia de Sorriso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Segundo informações da polícia, recentemente foi cumprido um mandado de reintegração de posse na propriedade.

O Canal Rural entrou em contato com o responsável pela fazenda, mas até o momento não teve retorno.

Fonte Canal Rural