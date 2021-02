Inscrições para Faculdade CNA vão até 24 de fevereiro em São Joaquim

Polo na serra catarinense oferta quatro cursos nas áreas de gestão no agronegócio

A Faculdade CNA, em parceria com o Sistema FAESC/SENAR-SC, está com as inscrições abertas no Polo de São Joaquim, na serra catarinense, para a seleção dos cursos de graduação a distância em Gestão do Agronegócio (3 anos), Gestão Ambiental (2 anos), Gestão de Recursos Humanos (2 anos) e Processos Gerenciais (2 anos).

Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro para efetivar a inscrição pelo site www.faculdadecna.com.br. A mensalidade custa R$ 179 e as aulas terão início em março.

São três formas de ingresso: quem já é graduado participará da seleção por meio de análise documental. Os demais podem optar pelo vestibular online por meio de prova de Redação ou utilizar o resultado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) dos últimos três anos – com nota igual ou superior a 250 pontos.

Na inscrição é necessário escolher o Polo São Joaquim, um dos 4 polos distribuídos no Estados em parceria com os Sindicatos Rurais locais – São Joaquim (Planalto Serrano), Seara (Oeste), São Miguel do Oeste (Extremo Oeste) e Braço do Norte (Sul).

Serviço:

O que: Inscrições para o processo seletivo dos cursos de graduação em gestão do agro em São Joaquim/SC

Quando: até dia 24 de fevereiro

Onde: http://www.faculdadecna.com.br/.