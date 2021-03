Estado inicia tratativas com o Governo Federal para levar internet para o campo

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural pretende investir em projetos para melhorar o acesso à internet no campo. Nesta terça-feira, 23, o secretário Altair Silva apresentou a demanda catarinense para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, durante reunião em Brasília.

“Precisamos de internet de qualidade e acessível para o meio rural. Essa é uma necessidade urgente para Santa Catarina. Temos uma agropecuária qualificada, moderna e tecnificada, que gera renda e oportunidades em todo o estado. Não podemos pensar em agricultura no futuro sem ampliar a conectividade no campo”, destaca Altair Silva.

Durante o encontro, o secretário catarinense solicitou o aporte de recursos do Ministério das Comunicações para que os trabalhadores rurais possam ter acesso pleno à internet, ampliando os mercados e melhorando a gestão das propriedades.

Santa Catarina pretende reduzir ainda os custos de aluguel de postes para levar internet via fibra óptica ao campo. Segundo informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é possível regulamentar essas ações em um trabalho conjunto entre Assembleia Legislativa e Governo do Estado.

A conectividade será também uma das linhas atendidas pelo novo SC Rural, programa que está sendo negociado junto ao Banco Mundial. O secretário de Telecomunicações, Vitor Menezes, pretende buscar maneiras de auxiliar a demanda catarinense.

Investimentos para garantir o abastecimento de água

Nesta terça-feira, 23, o secretário Altair Silva participou ainda de reunião com o secretário nacional de Segurança Hídrica, Sérgio Luiz Costa, quando solicitou aporte de recursos para programas de apoio a investimentos para captação e armazenamento de água.

A Secretaria da Agricultura deve apresentar um projeto para se enquadrar na segunda etapa do Programa Águas Brasileiras, lançado pelo Governo Federal para revitalização de bacias hidrográficas.

Roteiro em Brasília

O secretário e o secretário adjunto da Agricultura de Santa Catarina iniciaram a agenda em Brasília na segunda-feira, 22, com o encontro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em busca de aumento nos estoques públicos de milho.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural