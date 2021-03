Colheita do pinhão inicia em 1º de abril com expectativa de crescimento

A Epagri estima que, em 2021, Santa Catarina colha entre 40% e 60% a mais de pinhão em relação ao ano passado. A colheita começa nesta quinta-feira, 1 de abril.

“Apesar da elevação, a safra ainda será menor do que em um ano normal, já que ano passado ela foi praticamente insignificante”, relata Jose Marcio Lehmann, gerente regional da Epagri em Lages.

Segundo Lehmann, em 2020 se colheu em média 10% do que seria uma safra catarinense usual de pinhão. Alguns municípios chegaram a colher 30% do normal, mas o volume ficou muito abaixo do esperado.

Apesar da previsão para 2021 de uma safra ainda abaixo do normal, a melhora deixa os agricultores da serra catarinense otimistas. “O pinhão faz parte da renda de várias famílias agricultoras da região, que aguardam a abertura para iniciar a colheita e comercialização de várias maneiras, principalmente com barracas montadas à beira das rodovias locais”, relata o gerente regional. Ele lembra ainda que algumas agroindústrias também processam o pinhão, para vendê-lo de diversas formas que permitam ser aproveitado em pratos típicos da culinária serrana.

A data de 1º de abril como início de colheita do pinhão em Santa Catarina foi definida por uma lei, estabelecida em 2011 com o intuito de preservar a espécie, evitando sua colheita ainda verde. Lehmann afirma que a região produtora vem sendo monitorada pela Polícia Ambiental, que pode multar quem for flagrado colhendo ou transportando a semente antes da data.

A estimativa de safra de pinhão em Santa Catarina é feita a partir de levantamentos que os extensionistas da Epagri fazem com os agricultores locais.

