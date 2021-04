Inscrições abertas para curso de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos para Agroindústrias

A Epagri oferece, nos dias 16 e 23 de abril, uma capacitação on-line gratuita sobre Boas Práticas de Fabricação de Alimentos para Agroindústrias – módulo básico. O curso é direcionado aos manipuladores de alimentos de agroindústrias familiares para que eles possam preparar, armazenar e vender os alimentos de forma adequada, higiênica e segura. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da Epagri ou pelo Aplicativo EpagriMob.

O curso será oferecido pelo canal de capacitações on-line da Epagri, no YouTube, das 13h30min às 17h, com carga horária de 7 horas. Os participantes receberão certificado mediante coprovação de presença e avaliação teórica de cada etapa. Os certificados são reconhecidos pelas vigilâncias sanitárias e serviços de inspeção, tanto municipais quanto estadual.

Segundo a coordenadora do Programa Gestão de Mercados da Epagri, Telma Tatiana Köene, os estabelecimentos que trabalham com manipulação de alimentos são obrigados a fazer essa capacitação a cada dois anos, como é o caso das agroindústrias. A Epagri oferece o curso de BPF regularmente em todas as regiões catarinenses e agora, devido às restrições impostas pela pandemia de Covi-19, está promovendo na modalidade on-line.

Curso será on-line e gratuito, direcionado a manipuladores de alimentos de agroindústrias familiares. Foto: Aires Mariga

Nesse módulo básico eles vão aprender sobre qualidade da água, controle de pragas, layout da agroindústria e legalização. Os ministrantes serão os engenheiros de alimentos Henrique Rett e Ezequiel Nunes, o médico-veterinário Marcelo Pedroso e a nutricionista Elisiane Casaril, todos da Epagri.

Serviço:

O que: curso Boas Práticas de Fabricação de Alimentos para Agroindústrias – módulo básico – 2 etapas

Quando: dias 16 e 23 de abril, das 13h30min às 17h

Inscrições aqui

Informações e entrevistas: Telma Tatiana Köene, coordenadora de extensão do Programa Gestão de Mercados: (47) 99955-2740 / médico-veterinário Marcelo Pedroso, pelo fone (48) 99668-3768

Por Gisele Dias, Jornalista Epagri