As cidades de SC que mais poluem na agropecuária segundo estudo; veja lista

As emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) na atmosfera tem a participação de outras atividades além da indústria. Em Santa Catarina, a agropecuária corresponde a cerca de 36% das emissões, conforme dados da organização Observatório do Clima. Concórdia, no Oeste de SC, lidera o ranking das cidades que mais poluem no setor.

Os 10 municípios de SC mais poluentes na agropecuária:

1° – Concórdia: 315.785 CO2e

2° – Campos Novos: 220.311 CO2e

3° – Braço do Norte: 189.017 CO2e

4° – Palmitos: 183.485CO2e

5° – Lages: 167.869 CO2e

6° – Água Doce: 164.576 CO2e

7° – Itapiranga: 162.223 CO2e

8° – Seara: 161.813 CO2e

9° – Videira: 158913 CO2e

10° – Abelardo Luz: 151.041 CO2e

O estudo inédito, dedicado às emissões dos municípios brasileiros entre 2000 e 2018, avaliou valores relacionados aos setores de Energia (54,42%), Agropecuária (36,37%), Mudança do uso da Terra e Floresta (0,35%) e Resíduos (8,86%).

Com informações NSC