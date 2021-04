Epagri arrecada mais de R$1,3 milhão com leilão de veículos e equipamentos

No dia 6 de abril a Epagri realizou leilão on-line de bens móveis inservíveis, por meio do qual e arrecadou mais de R$1,3 milhão com a venda de 95 lotes, formados por carros, barco e sucatas de veículos e de equipamentos eletrônicos. Segundo o diretor administrativo-financeiro da Epagri, Giovani Canola, o valor será reinvestido na Empresa, principalmente na aquisição de veículos, que o é o principal meio usado pelos extensionistas para se aproximarem do público beneficiário, formado por agricultores, pescadores, indígenas, quilombolas, jovens, mulheres.

Os lances aos lotes ficaram abertos por quase um mês no site do Leiloeiro Oficial e os interessados puderam visitar os lotes na Empresa, com horário previamente agendado. Segundo a gerente de Operações da Epagri, Arádia Costa, o leilão é um procedimento previsto para venda de bens públicos quando eles demandam uma manutenção onerosa os cofres do Estado ou por serem bens irrecuperáveis. “Estamos muito satisfeitos com o resultado desse processo, pois além da organização e lisura com que foi conduzido, trouxe um excelente resultado financeiro, o que permite à Empresa continuar investindo na sua área de atuação”, comemora.

Informações e entrevistas: Arádia Costa, gerente de Operações da Epagri, pelo fone: (48) 3665-5235

Por Gisele Dias, jornalista da Epagri