Geleia conserva as propriedades nutricionais da pitaia: veja o passo a passo

A pitaia é rica em fibras, vitaminas e mineirais e possui poucas calorias. Ela é valorizada pela ação termogênica que estimula o metabolismo e pode auxiliar no emagrecimento. “O produtor de pitaia está aplicando técnicas conservacionistas como cobertura de solo, adubação verde e bom manejo dos tratos culturais, assegurando assim, fartura na hora da colheita”, afirma o extensionista rural da Epagri Ricardo Sant’Anna Martins, do município de Maracajá. Ele lembra ainda que a Empresa está oferecendo um curso sobre produção de pitaia, on-line e gratuito, aberto a todos os interessados.

Que tal aproveitar a disponibilidade de frutos no mercado e fazer uma geleia? O preparo é simples e rápido, e o doce é ideal para comer com pães, torradas ou usar como calda em cheesecakes e bolos. Quem ensina o passo a passo da receita é a extensionista social da Epagri Natália Lúcia Knakiewicz Kominkiewicz, gestora do Centro de Treinamento de Itajaí.

Geleia de pitaia

geleia de pitaia

Rendimento: 3 vidros de geleia de 300 gramas cada

Tempo de preparo: de 30 a 40 minutos

Ingredientes:

– 1kg de pitaia

– 500g de açúcar

– 30ml de suco de limão

Modo de fazer:

A receita foi desenvolvida pela extensionista social da Epagri Natália Kominkiewicz, gestora do Centro de Treinamento de Itajaí

Comece o preparo da geleia lavando bem os frutos. A Natália utilizou as pitaias com casca, pois elas são orgânicas, produzidas na Estação Experimental de Itajaí. Se não forem frutos orgânicos, a extensionista recomenda usar somente a polpa. Com o auxílio de uma faca, retire as escamas da pitaia.

Se a fruta for orgânica, recomenda-se usar a casca da pitaia na geleia para aproveitar as propriedades nutricionais

Corte os frutos em pedaços e triture-os no processador ou liquidificador. Leve ao fogo para cozinhar. Quando levantar fervura, adiciona a metade do açúcar (250 gramas). No início da fervura, é preciso atenção porque a geleia pode transbordar. Mexa de vez em quando.

Depois de 20 a 30 minutos, acrescente a outra metade do açúcar. Nesta etapa mexa mais seguidamente para que o doce não grude no fundo da panela. Para finalizar, acrescente o suco de limão. A geleia está pronta quando você perceber que as bolhas estão densas (veja o ponto no vídeo a seguir). Agora, com o doce ainda quente, coloque em vidros previamente esterilizados.

O envase da geleia deve ser com ela quente, em vidros e tampas também aquecidos

Natália lembra que para a perfeita conservação é importante envazar a geleia quente em vidros aquecidos e vedar com as tampas também quentes. Tudo isso é feito imediatamente após a fervura dos vidros e das tampas.

Para finalizar, coloque a etiqueta indicando a data de fabricação e validade. Bem vedadas e conservadas, a geleia tem durabilidade de um ano. Após abrir o vidro, guarde na geladeira.

Fonte: Epagri