Edital aporta R$ 4 milhões para projetos de apoio à pesquisa na Epagri

A Fapesc está com edital aberto para que pesquisadores da Epagri apresentem, até o dia 4 de junho de 2021, propostas de projetos técnico-científicos em temas prioritários ao agronegócio de Santa Catarina e estejam alinhadas aos programas técnicos da Empresa. Ao total, serão destinados R$4 milhões para a execução dessas propostas, oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, por meio da Secretaria de Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural de SC, e geridos pela Fapesc.

Projetos devem ser em temas prioritários ao agronegócio de Santa Catarina (foto: Aires Mariga)

O projeto deve ser executado em dois anos e pode ser desenvolvido em parceria com empresas privadas, órgãos públicos do governo estadual ou prefeituras dos municípios catarinenses. Serão avaliados os seguintes critérios: mérito, originalidade e relevância do projeto; potencialidades para a aceleração do desenvolvimento rural econômico e social; consistência dos métodos e estratégias a serem utilizados; adequação do orçamento à realidade dos gastos previstos competência e experiência prévia do coordenador e dos pesquisadores da equipe e plano de divulgação do conhecimento científico e/ou da solução gerada.

Fonte Epagri