Algema o Agricultor! Se revolta produtor de queijos, premiado nacionalmente, preso em fiscalização

As informações trazidas pelo portal Notícia Hoje, mostram o vídeo no momento em que o Produtor de queijos, premiado nacionalmente, é detido e algemado em fiscalização da Vigilância Sanitária de Caçador

De acordo com que noticiou o site, o fato ocorreu uma ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, na Feira do Produtor na cidade de Caçador, no oeste Catarinense e que resultou na detenção de um produtor de queijos premiado nacionalmente, nesta quarta-feira, 9. Além de ser levado algemado, Luis Petrycowski teve seus produtos apreendidos.

A Ação foi filmada por populares e divulgadas nas redes sociais:

A ação contou com apoio da Polícia Militar de Caçador, que efetuou a prisão e encaminhou o produtor à Delegacia. Segundo informações, Luís teria se negado a entregar seus produtos à vigilância.

O fato chamou a atenção das pessoas que estavam na Feira do Produtor Rural fazendo suas compras. Vídeos mostrando com a manifestação de indignação da ação truculenta também foi compartilhado e causou grande comoção nas redes sociais.

Alguns internautas chagaram a publicar: “Hoje um produtor de queijos nacionalmente premiados – Um herói por empreender neste manicômio regulatório Brasileiro – foi preso em caçador, por… “NÃO TER UM SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL”

O queijo artesanal produzido pelos caçadorense Luis Petrycowski, morador da Linha Caixa d’Água, foi reconhecido na categoria prata no 5º Prêmio Queijo Brasil, o mais importante concurso de queijos artesanais do país.

O prefeito de Caçador, Saulo Sperotto, determinou que se apurem as responsabilidades diante da abordagem ao agricultor: “É primordial que todos os produtos de origem animal, que sejam manipulados, tenham a sua certificação. Mas, da mesma forma, é importante que as abordagens de fiscalização se deem de forma ordeira. Apoiamos os produtores rurais. A agricultura familiar é fundamental para nossa cidade e vamos trabalhar para que possa sempre manter a comercialização de seus produtos”, Respondeu o prefeito de Caçador.