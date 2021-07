Pensou em agro? Prepare-se com quem mais entende. Estude na faculdade CNA!!

Manter o avanço e o sucesso do Agronegócio em tempos de crise exigiu adaptações rápidas em todo o setor. Mudanças que foram desde o relacionamento das empresas com os produtores até a forma de disseminar conhecimento.

Com foco na gestão, aumento de competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais, fomentamos a formação de gestores que possam auxiliar o produtor no plantio e manejo, além da comercialização de seus produtos.

Somos a instituição de ensino superior do Sistema CNA, que engloba três organizações: a CNA, que representa e defende os interesses dos produtores rurais do Brasil; o SENAR, responsável pela formação profissional rural, promoção social e assistência técnica; e o Instituto CNA, responsável por desenvolver estudos e pesquisas tanto sociais como sobre o agronegócio.

Pensando no fortalecimento e expansão do Agro no Brasil, a FACULDADE CNA foi criada por quem mais entende de agronegócio, visando preparar os profissionais que já atuam ou querem atuar no setor líder em crescimento na economia nacional.

Venha para a Faculdade CNA e esteja preparado para as transformações do Agro.

