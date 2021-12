Epagri lança hoje, 15, publicação sobre trabalho com jovens do campo e do mar

Na quarta-feira, 15, às 19 horas, a Epagri lança, em evento on-line, a publicação “Ação Jovem: metodologia, resultados e perspectivas”. A obra é de autoria de Rose Mary Gerber, extensionista social da Epagri. “O texto apresenta elementos sobre a metodologia criada pela Epagri e exercitada desde 2012 a partir dos pressupostos da Pedagogia da Alternância e da Pedagogia da Cooperação, bem como resultados alcançados e perspectivas”, explica a autora.

A obra está dividida em cinco capítulos, e o quarto é o que mais encanta a autora. Nesse trecho, Rose mostra que o trabalho da Epagri com esse público vai muito além da sala de aula. O capítulo traz histórias de jovens que vêm se tornando referências em temáticas diversificadas e exemplos de gestão financeira com a aplicação da metodologia Rural Invest. “É possível se emocionar e dizer: cumprimos nosso papel social”, relata a extensionista.

Capítulos

O primeiro capítulo da publicação apresenta os antecedentes e o diálogo na construção do processo sucessório. O segundo aborda a Pedagogia da Alternância e os princípios da Pedagogia da Cooperação como referência da estratégia metodológica, além das definições gerais da Ação Jovem realizada, anualmente, nos 13 centros de treinamento da Epagri. O terceiro é dedicado aos dados advindos do diagnóstico realizado em 2018, uma avaliação do processo para continuar a trajetória. O quinto capítulo traz motivos pelos quais os jovens querem permanecer na agricultura ou na pesca, ponderações sobre porque a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) deve trabalhar com eles e o que os jovens esperam destes profissionais e das instituições públicas.

A fotógrafa Aires Mariga é a responsável pelas belas imagens que compõem a obra

“Escrever este material foi uma experiência enriquecedora, tanto do ponto de vista de querer deixar um registro para as gerações futuras da Epagri, quanto no que concerne a estar em campo e conhecer, visitar e conviver com a diversidade de jovens e famílias que compõem os diferentes territórios de Santa Catarina”, descreve a autora.

Ela acrescenta que as belas imagens que compõem o trabalho são de Aires Carmen Mariga, fotógrafa da Epagri. “Juntas, nos deslocamos pelas diferentes regiões do Estado, em um exercício exaustivo e ao mesmo tempo renovador, pois tivemos a oportunidade de deixar, mais do que uma publicação, o registro de um trabalho que se tornou referência e deixa sua marca da metodologia Epagri de atuar com jovens”, finaliza a extensionista.

A obra está disponível para livre download aqui.

Serviço

O que: lançamento do livro “Ação Jovem: metodologia, resultados e perspectivas”

Quando: quarta-feira, 15, às 19h

Onde: no canal de capacitações da Epagri no YouTube (https://youtu.be/GTcL30P9QLE)

Informações e entrevistas: Rose Mary Gerber, extensionista social da Epagri e autora do livro (48) 3665-5303

Por Gisele Dias, jornalista Epagri