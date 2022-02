Escola de Correia Pinto adere ao Sanitarista Junior

Na última sexta-feira, 04, os professores da Escola Itinerante Professora Ana Maria Rodrigues Coelho, no município de Correia Pinto, receberam um treinamento do Projeto Sanitarista Junior 2022. Participaram da ação colaboradoras da Cidasc, a médica veterinária Cláudia Regina Appio Duarte e a engenheira agrônoma Roberta Duarte Avila Vieira. Também estavam presentes a diretora da escola Nilce Chaves de Souza e a professora responsável pelo projeto na escola, Kely Cristina Barbosa Monteiro.

O treinamento serviu para preparar os docentes para dar início ao projeto com os alunos da escola. Foi realizada uma apresentação do projeto e do material didático utilizado, e também feito o agendamento da visita da Cidasc na escola.

As atividades do Sanitarista Junior com os alunos da educação infantil estão sendo retomadas no novo ano letivo, que se iniciou em Santa Catarina nesta segunda-feira, sete de fevereiro. O programa é uma das ações de educação sanitária da Cidasc, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes sobre a importância da defesa agropecuária tanto do ponto de vista econômico quanto de saúde, inclusive humana.

Os estudantes aprendem como os cuidados com a sanidade animal, vegetal e a inspeção sanitária permitem o bom desempenho da atividade rural e a geração de trabalho e renda nas cidades catarinenses. Eles entendem porque é essencial que os produtos de origem animal sejam inspecionados e podem compartilhar este conhecimento também com suas famílias, o que multiplica o alcance do programa.

Desde sua criação em 2016, o Sanitarista Júnior já beneficiou mais de 15 mil estudantes catarinenses. As escolas interessadas em levar estas atividades para suas turmas podem procurar a Cidasc para aderir ao projeto, sem custo. Todo material didático é fornecido pela companhia.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Cidasc